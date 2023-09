Raimondi: «I giovani della Juventus Next Gen possono fare la differenza contro chiunque». Le parole del tecnico del Rimini

L’allenatore del Rimini, Gabriel Raimondi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus Next Gen.

Le sue parole riportate da newsrimini.it: «Dobbiamo pensare a vincere, dobbiamo pensare a fare punti, a fare bene, a vedere la crescita della squadra, non dimenticare mai che a questo giochino si gioca per vincere. Per noi la cosa più importante sarà vincere. L’avversario è sicuramente una squadra fisica, tecnica, con talenti, una squadra giovane. È tutto da scoprire quando trovi una squadra così perché questi giovani di talento possono fare la differenza contro chiunque, oppure non giocare bene una partita. Però questa è una squadra di talenti».

