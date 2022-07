Parla Raimondi, il giornalista a Sportmediaset svela il difensore ricercato dal Milan per completare il pacchetto arretrato.

Claudio Raimondi noto giornalista di Sportmediaset parla del mercato sempre sulla sua testata del Milan e del difensore centrale per chiudere il pacchetto arretrato: “Tantanga è il nome caldo per la difesa con il suo agente che è atteso a Milano nelle prossime ore. È Atteso anche Fabio Paratici per il Tottenham. Il Milan vuole il giocatore in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Un’operazione alla Tomori in pratica.“

sede Milan

Aggiunge sul centrocampista: “Attenzione alla pista Veretout perché prende quota come alternativa a Renato Sanches. Il francese piace a Stefano Pioli e ha messo in prima fila il Milan. Occhio però perché sul centrocampista della Roma c’è anche il Marsiglia.” Conclude così. Vedremo cosa faranno i rossoneri sul mercato.

