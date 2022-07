I nerazzurri dovrebbero opporre più resistenza, per quanto possibile, alla possibile partenza di Skriniar; un altro difensore va comunque comprato.

L’Inter ha preso atto delle decisioni del Torino e di Gleison Bremer che hanno accettato l’offerta della Juventus che era molto più ricca di quella dei nerazzurri. Con i soldi incassati dalla cessione di De Ligt, infatti, i bianconeri hanno proposto 41 milioni più 9 di bonus a fronte dei 30 più Casadei offerti da Marotta e Ausilio.

Milan Skriniar

Ora l’Inter molto probabilmente non cederà Milan Skriniar, l’unica possibilità per cui ciò avvenga è un significativo rilancio del PSG fino a 70 milioni che per ora non si vede. I nerazzurri hanno bisogno di un altro difensore a prescindere dallo slovacco per sostituire Andrea Ranocchia: secondo SportMediaset l’obiettivo ora è Nikola Milenkovic, si valuta anche Acerbi della Lazio.

