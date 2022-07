Il club azzurro alla fine ha vinto il duello di mercato per il centrale sudcoreano, mancano solo gli ultimi dettagli.

Kim Min-jae sarà presto un nuovo giocatore del Napoli, lo riporta Sky Sport che aggiunge che in questo momento si stanno sistemando gli ultimi dettagli. Il club azzurro pagherà la clausola rescissoria di 20 milioni presente nel contratto del difensore del Fenerbahce; l’asiatico ha scelto il Napoli invece del Rennes.

L’allenatore del club turco Jorge Jesus ha praticamente ufficializzato l’affare con queste parole: “La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l’ho saputo due giorni fa. Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti“.

