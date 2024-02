Eros Ramazzotti, noto cantante e tifoso bianconero, ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa Juventus

Eros Ramazzotti, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di alcuni temi di attualità di casa Juve.

SI RIVEDE IN YILDIZ – «Sì, Yildiz ha quel mix di esuberanza e spavalderia che avevo anche io alla sua età. È un talento e ruba gli occhi con le sue giocate. Già prima dell’exploit di Natale, gli ho mandato un messaggio: “Kenan, hai qualità. Resta con i piedi per terra”. E lui mi ha risposto, tutto contento. A Sinner anni fa dissi che sarebbe diventato il numero 1: lui sui social non mi rispose, però non mi sono sbagliato di molto. Jannik è un’immagine bella e pulita dell’Italia: mi piacerebbe allenarmi con lui».

YILDIZ CON LA 10 – «Speriamo prosegua così e se la meriti, anche se per quella maglia magica sogno sempre che possa nascere un talento italiano come Baggio e Del Piero. Io ho un debole per Soulé: lo sacrificherei soltanto a patto di comprare un paio di centrocampisti forti. Uno dei due mi auguro possa essere Koopmeiners».

ALLEGRI – «Ho grande rispetto per Allegri e per tutti gli allenatori in generale. Perché come dice il mio amico Vieri: il giocatore si allena e poi va a casa, mentre i tecnici devono pensare a duecento cose. Max è stato bravo a risollevare la Juve insieme a Giuntoli: non era scontato. Però a me piacerebbe vedere la Juve giocare meglio e calciare di più in porta. Quando guardo l’Atalanta di Gasperini, godo».

KO CON L’INTER – «Non ci sono rimasto male. L’Inter ha dimostrato la sua superiorità, girava la palla talmente bene che sembrava ci prendesse in giro. È mancata una reazione da Juve dopo che per qualche partita avevamo sognato. Ma Marotta, Inzaghi e tutto lo staff hanno costruito un’Inter compatta».

The post Ramazzotti: «Mi rivedo in Yildiz, Allegri merita rispetto. Ko con l’Inter? Ho notato una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG