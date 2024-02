Rampulla: «Non cambierei Allegri, trovare uno migliore è difficile». Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus

Rampulla, ex portiere della Juventus, a Radio Bianconera ha parlato del presente e del futuro di Allegri.

RAMPULLA – «Credo che non ci sia nessuno meglio di Allegri per capire come uscire da questa situazione, sa cosa possono dare i suoi calciatori. Credo che il cambiamento dipenda solo da lui. Magari si può sentire di non dare di più ai calciatori e dice addio. Ma io non lo cambierei, trovare uno migliore è difficile. Fino a due anni fa si criticava Inzaghi, ora sta andando benissimo, ci stanno annate storte. Bisogna dare tempo di costruirsi e la Juve è molto giovane. Ci vuole tempo e mi terrei Allegri».

