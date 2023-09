Ranieri come Pioli: non è prevista alcuna conferenza stampa in vista del match in programma domani contro il Milan

Proprio come Stefano Pioli, anche Claudio Ranieri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Il Cagliari sosterrà soltanto una rifinitura nel centro sportivo di Asseminello prima di scendere in campo contro i rossonero. Appuntamento domani alle ore 18:30.

