Ranieri si emoziona dopo Bari Cagliari: l’ex Juve scoppia in lacrime al triplice fischio che ha sancito il ritorno in Serie A

Ranieri al triplice fischio di Bari Cagliari si è lasciato andare ad un momento di pura, totale emozione.

L’ex allenatore della Juve è scoppiato in lacrime dopo la vittoria dei sardi al San Nicola per 0-1 nel ritorno della finale playoff che ha sancito il ritorno in Serie A della sua squadra. Un gesto di grande spontaneità ed umanità da parte di un vero e proprio signore del calcio.

