Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni

Giacomo Raspadori ha così parlato a Dazn dopo Verona Napoli.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una vittoria importante, dispiace per la rete subita ma c’è tanto di positivo da prendere in vista della prossima gara. Noi stiamo facendo tutto il possibile per vincere le partite, la nostra mentalità con il mister è sempre questa. Europeo? Ogni volta che si gioca con l’Italia dobbiamo provare a vincere. Con questa mentalità dobbiamo qualificarci». Napoli a pari punti in classifica con la Juventus

