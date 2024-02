L’ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli ha parlato così della lotta scudetto con l’Inter, ecco in cosa i nerazzurri sono i migliori

Fabrizio Ravanelli non ha dubbi. Intervenuto a Pressing, l’ex calciatore ha parlato dell’Inter e la lotta contro la Juventus in campionato per lo Scudetto.

INTER – «Inzaghi cresciuto con la squadra, sotto tutti i punti di vista. Soprattutto nella gestione. Le sue squadre giocano un calcio europeo, l’Inter gioca bene. Facilitato dalla bravura dei giocatori, i difensori bravissimi a superare il primo pressing. La Juve col Frosinone ha fatto un possesso palla sterile. Inter in questo è la squadra più brava del campionato. Inzaghi ha passione e fame».

