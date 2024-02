Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing del futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing del futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È logico che, Allegri sia un uomo vincente e un allenatore intelligente e credo che la cosa più importante per il prossimo anno è capire se lui sia convinto che questa Juventus con qualche innesto possa essere competitiva sia in Champions che in campionato. Io non credo che Allegri accetti più una squadra di questo genere per il prossimo anno, penso che voglia certezze, giocatori di grande qualità e poter costruire ancora un anno con magari non certezze, non sono convinto che Allegri possa rimanere sulla panchina della Juve».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG