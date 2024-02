Ravanelli sicuro: «Il problema non è Allegri. Questa Juve non è pronta per lo Scudetto». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Su TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha parlato del momento della Juve.

RAVANELLI – «Non credo che il problema di questa Juve sia Allegri perché quando lui ha avuto il materiale a disposizione è sempre riuscito a tiare fuori il meglio dalla squadra. Oggi i giocatori non sono pronti per puntare allo scudetto: nel loro momento di grazia si sono trascinati insieme nel fare prestazioni che sono andate oltre il normale, ma la squadra non è pronta per riuscire a vincere un campionato così difficile come la Serie A».

The post Ravanelli sicuro: «Il problema non è Allegri. Questa Juve non è pronta per lo Scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG