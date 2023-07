Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha parlato così dell’obiettivo di calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni

Fabrizio Ravanelli è stato intervistato da Tuttosport, soffermandosi così sul futuro di Jonathan David, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue parole.

DAVID – «Per me Jonathan David 20 gol in Serie A li fa. È sicuramente il nome giusto per chi cerca un grande goleador. È certamente pronto. Jonathan è un attaccante moderno, molto intelligente tatticamente e decisivo negli ultimi metri. Legge sempre bene situazioni e giocate, riuscendo sempre ad anticipare i difensori avversari. In area di rigore poi è devastante: sa segnare in tutti i modi. David ha caratteristiche che mancano all’attuale reparto offensivo. Attacca la profondità, ha velocità e dentro l’area è micidiale. Un vero bomber».

L’INTERVISTA COMPLETA DI RAVANELLI

