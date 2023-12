Ravanelli sulla lotta scudetto: «Non sottovaluterei il Milan per questo motivo». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Ravanelli ha parlato a TvPlay analizzando la lotta scudetto e includendo anche il Milan.

PAROLE – «Nella corsa scudetto non sottovaluterei il Milan, perché c’è lo scontro diretto di differenza tra le milanesi. Sei punti sono troppo pochi. Un mio vecchio tecnico, Caramanno, quando stilava le tabelle per rincorrere l’avversario, ci insegnava di dover vincere lo scontro diretto. Un Milan che vuole lottare per il campionato deve pensare di dover vincere il derby, perché poi vai a tre punti».

The post Ravanelli sulla lotta scudetto: «Non sottovaluterei il Milan per questo motivo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG