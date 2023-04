Le parole di Emilio Butragueno dopo l’ennesima qualificazione del Real Madrid in semifinale di Champions League

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno ha parlato ai microfoni di Movistar Plus+ dopo la vittoria sul Chelsea che vale l’accesso alla semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É una notte di felicità. La squadra ha giocato una partita completa contro un avversario che ha preteso molto da noi. Siamo stati molto fermi in difesa e alla fine abbiamo realizzato due gol magnifici. Lo viviamo con grande orgoglio. É tutto per i nostri tifosi. La parata di Courtois è arrivata in un momento critico. Una giocata può cambiare il campo emotivo e avere il miglior portiere del mondo in un momento decisivo ci ha salvato. Se fossimo andati al riposo sull’1-0 per il Chelsea parleremmo di una partita diversa».

RODRYGO – «Ha fatto una partita fantastica ed è stato decisivo in un momento in cui il Chelsea ci metteva molta pressione. Anche Valverde ha giocato una partita fondamentale e ha lasciato il gol su un vassoio per Rodrygo. Militao è uno dei pilastri della squadra, ma abbiamo una rosa molto completa e chiunque giocherà sarà fenomenale. Abbiamo un indiscutibile carattere competitivo. Quando arrivano questi momenti, i nostri giocatori sanno come agire, hanno esperienza, orgoglio, hanno tutti la mentalità. Giocare per il Real Madrid è molto difficile e per questo devi avere un carattere molto forte».

AVVERSARIO IN SEMIFINALE – «Il Bayern ha una grande squadra, gioca in casa… qualunque cosa accada domani accadrà, siamo contenti di essere in semifinale. Tutto ciò che facciamo è per i madridisti».

11 SEMIFINALI IN 13 STAGIONI – «Ancelotti l’ha resa clamorosa. E’ molto difficile giocare a questo livello. Undici semifinali in tredici stagioni, è una cosa incredibile. Sembra che sia normale al Real Madrid, ma è molto difficile».

L’articolo Real Madrid, Butragueno: «11 semifinali in 13 anni, incredibile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG