Le parole di Toni Kroos in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City

Toni Kroos è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del Real Madrid contro il Manchester City in Champions League. Di seguito le sue parole.

SEMIFINALE – «Sarà una partita difficile, dobbiamo essere bravi in difesa contro una squadra che di solito segna tre o quattro gol a partita. Ne ho giocate tante di queste gare, mi fido della nostra esperienza».

GUARDIOLA – «Le sue squadre giocano sempre il suo calcio, si vede quando una squadra è allenata da Pep. Il City con Guardiola non è facile da battere».

RINNOVO – «Parlo solo del mio caso, ho già detto che siamo sulla buona strada, ma non spetta a me ufficializzarlo, tocca alla società».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG