Chiudere la carriera alla Dinamo Zagabria? E’ una delle possibilità per Luka Modric dovesse lasciare il Real Madrid.

Di questo ha parlato il presidente del club Vlatka Peras, in un’intervista a Index: «E’ all’ultimo anno di contratto: lo chiamerò quest’inverno, ovviamente. Non posso dire che sia in costante contatto con lui. La Dinamo sicuramente farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere questo obiettivo».

