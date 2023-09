Rafael Nadal chiama Mbappé al Real Madrid: «Non ha alcun obbligo di venire, anche se noi tifosi glielo chiediamo»

Domani inizia la Champions League del Real Madrid, ma nella Casa Blanca si continua a parlare del possibile arrivo di Mbappé. Di questo ne ha parlato anche un tifoso d’eccezione come Rafael Nadal. Di seguito le sue parole a Movistar+

«Il Real Madrid ha iniziato bene la stagione, ma siamo solo all’inizio. Ci sono infortuni importanti come Courtois, Militao o Vinicius. Abbiamo fatto acquisti spettacolari come Bellingham, ma sarebbe utile avere più attaccanti. Accoglierei Mbappé a braccia aperte: a chi non piace Mbappé? Non ha alcun obbligo di venire, anche se noi tifosi glielo chiediamo. Se non si trasferisse a Madrid non ne sarei risentito. Io presidente del Real? Non è tra i miei sogni, ma mi piacerebbe. Per ora non c’è niente da dire, perché abbiamo il miglior presidente possibile. Poi la vita prende tanti giri e devi chiederti se sei capace di fare certe cose. Non penso di avere i requisiti per esserlo».

