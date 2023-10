Real Madrid, un membro del consiglio di amministrazione dei Blancos parla così di Kylian Mbappé, da tempo accostato al club

Al podcast Remontada Blanca ha così parlato il membro del CdA del Real Madrid Manuel Otero, che si è soffermato sul possibile arrivo di Kylian Mbappé.

LE PAROLE – «Un ragazzo così giovane è stato sommerso di soldi e ha deciso. Oggi però è pentito, lo ammetterebbe senza problemi. Se fosse venuto a Madrid avrebbe già potuto vincere una Champions. I rapporti tra Mbappé e Florentino Pérez non sono mai stati cattivi. Florentino non ha mai preso male quello che ha fatto Mbappé, ha capito la sua reazione. Il Real Madrid ha sempre lasciato le porte aperte: Zidane è arrivato a 29 anni, Mbappé arriverà a 25. Passerà molti anni con noi. Se avessimo fatto un passo sbagliato con Mbappé, il PSG avrebbe provato a reagire. Sappiamo cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare. Se Mbappé arriverà nel 2024, come spero, sarà nel modo più corretto possibile. Senza che nessuno possa accusarci di avere un accordo con lui, come ha fatto Al-Khelaifi nei mesi scorsi. Non era vero».

