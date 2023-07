Rebic Milan: trattativa con il Besiktas, spunta un nuovo scenario! Il rossonero è cercato solo dalla Turchia e il Milan ne approfitta

Il Milan vuole cercare una nuova squadra per Ante Rebic. In pole per quanto riguarda il mercato in uscita, l’attaccante rossonero ha solo una vera e concreta pretendente: il Besiktas.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il Milan apre alla cessione in prestito con diritto per il croato. Trattativa in corso con il Besiktas, alla ricerca di un accordo.

The post Rebic Milan: trattativa con il Besiktas, spunta un nuovo scenario! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG