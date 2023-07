Rebic via dal Milan, cosa succede dopo il no all’Arabia Saudita Le ultimissime sul futuro dell’attaccante croato

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Ante Rebic. Il croato, come riportato da Sky Sport nel pomeriggio di oggi, ha rifiutato una ricca proposta proveniente dall’Arabia Saudita.

Non sono bastati dunque i 10 milioni di euro offerti dagli arabi a convincere l’attaccante, che resta comunque in uscita. Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Besiktas: i turchi avevano avanzato una proposta per acquistare il giocatore in prestito, una formula che però non piace al Milan. Si attendono sviluppi.

