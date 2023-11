Ieri sera il Milan ha battuto in rimonta il Psg in Champions League. Uno dei protagonisti del match è stato Leao che ha centrato un record

Leao da record. Ieri sera il Milan ha battuto in rimonta il Psg in Champions League. Uno dei protagonisti del match è stato il portoghese che ha centrato un traguardo particolare:

al termine del match è stato nominato dalla Uefa come MVP, è il terzo premio di questo tipo nella competizione in quattro partite, nessun altro ha fatto come lui.

The post Record Leao: nessuno come il portoghese in Champions League, il dato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG