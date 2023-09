La Fenice Amaranto (nuova Reggina) ha nominato ufficialmente Bruno Trocini come nuovo allenatore per la ripartenza

Di seguito il comunicato della Fenice Amaranto (nuova Reggina).

COMUNICATO – «La Fenice Amaranto (la nuova Reggina) comunica di aver raggiunto un accordo con il tecnico Bruno Trocini. L’allenatore si lega al club fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Nato a Cosenza il 17 maggio 1974, la stagione 2012/13 è quella dell’esordio da allenatore sulla panchina della Berretti del Cosenza. Nel febbraio 2014, Trocini diventa allenatore della prima squadra del Rende. Nella stagione 2015/16 sempre con il Rende chiude il campionato al secondo posto per poi vincere il play off l’anno successivo conquistando la Lega Pro dove nel campionato 2017/18 chiude al settimo posto. Terminata l’esperienza con il Rende, nel novembre 2018, Trocini firma con la Virtus Francavilla dove dal penultimo posto riesce a conquistare i play off. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 raggiunge la salvezza rispettivamente con la Virtus Francavilla e il Potenza».

