Reichart, CEO di A22 e promotore della Superlega, ha rilasciato queste parole sulla UEFA. Ecco cosa ha detto

PAROLE – «È stata annunciata la data della sentenza per il caso ESL. Il calcio europeo per club è alla vigilia di un grande cambiamento: il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione europea presenterà la sua sentenza sul monopolio della UEFA. ​Ci auguriamo che la Corte di Giustizia dell’Ue metta fine al monopolio della UEFA e faccia rispettare le libertà fondamentali dell’Unione europea nel mondo del calcio. Tifosi, club, giocatori e lo sport del calcio sarebbero i vincitori in un mercato aperto al concorso di idee e in cui i club potrebbero governare e organizzare una competizione calcistica europea senza timore di minacce».

