Il ct dell’Olanda, Koeman, conferma la propria fiducia in Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan fa parte della lista dei convocati della propria nazionale per gli impegni della prossima sosta di ottobre.

Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #EURO2024 Qualifiers in October!

13/10 » #NEDFRA

16/10 » #GRENED #NothingLikeOranje pic.twitter.com/nY1WL7jPqd

— OnsOranje (@OnsOranje) September 22, 2023