Le parole di Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Milan, dopo l’ufficialità del suo arrivo dall’AZ. I dettagli

Tra i tanti volto nuovi del Milan, Tijjani Reijnders è tra quelli che suscitano più interesse. Un po’ perché il centrocampo rossonero sta avendo una profonda ristrutturazione. Un po’ per quello che l’olandese ha mostrato nell’Az Alkmaar, in una stagione che gli ha gettato addosso la luce dei riflettori e non solo dall’Italia. Reijnders è una delle mezzali sulle quali l’Europa si è mossa, con un corteggiamento insistito da parte di alcuni club. Ma il Diavolo ha un più che discreto fascino per i giocatori dell’Eredivisie e non certo da oggi, non poteva che finire così. Il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

COSA COLPISCE AL PRIMO IMPATTO COL MILAN – «I tifosi. Vedere come ci supportano è molto bello. Io poi da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club».

RUOLO – «A me piace giocare da mezzala, a sinistra. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box-to-box, efficace difensivamente e nell’altra metà campo. Mi piace aiutare a costruire il gioco, essere un giocatore creativo».

IL PLAY SARA’ KRUNIC – «Si, penso che Rade oggi sia il nostro centrale, poi vediamo come va durante la stagione».

SOGNO – «Vincere una Champions con il Milan. Ma ora anche uno scudetto…».

IL BARCELLONA LO HA CHIAMATO – «Sì, ma io avevo fatto la mia scelta. Avevo parlato con Moncada e con Pioli… e a quel punto avevo già deciso, anche con la mia famiglia. Avevo già deciso che avrei giocato per il Milan».

PRESSIONE POST-TONALI – «Zero. Sinceramente non avverto pressione, voglio essere me stesso dentro e fuori dal campo».

TIJJANI FUORI DAL CAMPO – «Un ragazzo tranquillo, molto rilassato. Un po’ pigro ecco, questo sì. Dopo l’allenamento mi piace mettermi tranquillo».

