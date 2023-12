Arthur Renard, noto giornalista, ha commentato l’impatto che Tijjani Reijnders ha avuto con la maglia del Milan: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Arthur Renard ha parlato così di Reijnders:

«Mi aspettavo che avrebbe avuto un ottimo impatto con il Milan ma sono sincero: ha superato le più rosee aspettative, diventando un titolare del Milan e della Nazionale olandese. Credo di sì. Quel che impressiona del suo inizio in Italia è la sua versatilità: ha dimostrato di saper giocare in fase difensiva e offensiva, da mediano, in fase di costruzione, di distribuzione del gioco. Ha qualità difensive straordinarie, in pochi mesi al Milan si sono accorti della sua grande versatilità».

