Renato Sanches, nuove conferme sul futuro del centrocampista portoghese: la Roma non vuole più trattenerlo

Come spiegato da Sky Sport, la Roma ha deciso ormai di terminare il prestito di Renato Sanches, che farà così ritorno al PSG già a gennaio dopo una parentesi giallorossa decisamente negativa.

Troppi gli infortuni del giocatore portoghese, che non ha mai dato il suo apporto alla causa come ci si aspettava. E il tempo per attenderlo è ormai concluso.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG