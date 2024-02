Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan

Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Siamo partiti ovviamente male, ma la partita non è finita. Giocheremo al massimo e cercheremo di creare le condizioni per vincere la partita fin dall’inizio. Poi a fine primo tempo faremo il punto e capiremo dove siamo arrivati… La questione è come creare le condizioni, tutti insieme, affinché una parte di irrazionalità si possa presentare nella partita. Non possiamo giocare una partita normale, comune, questo è il pensiero con cui arriveremo alla sfida».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG