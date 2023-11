Il Genoa sta cercando di recuperare Mateo Retegui in vista della sfida salvezza contro l’Empoli: l’attaccante migliora e Gilardino sorride

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’azzurro è rientrato in gruppo ma è stato assente per diverso tempo e il tecnico non vuole ricadute per questo valuta attentamente le sue condizioni.

