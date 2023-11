Il nuovo ranking FIFA vede l’Argentina saldamente al comando, mentre il Brasile passa da terzo a quinto; Italia stabile al nono posto

Dopo l’ultima sosta per le nazionali torna il Ranking FIFA, che vede l’Argentina stabile al primo posto, seguita dalla Francia al secondo posto. Ultimo gradino del podio per l’Inghilterra, che aproffitta del momento negativo del Brasile, passato da terzo a quinto. Rimane invariata la posizione dell’Italia, stabile al nono posto. Fuori dai primi dieci posti grandi passi in avanti dell’Uruguay del Loco Bielsa, che prende quattro posizioni arrivando all’undicesimo posto. Di seguito la top 20.

Argentina Francia Inghilterra Belgio Brasile Olanda Portogallo Spagna Italia Croazia Uruguay USA Marocco Messico Colombia Germania Giappone Svizzera Danimarca Senegal

