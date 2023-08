Intervenuto nel corso della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” Adriano Galliani ha parlato tanto di Milan

Le parole di Adriano Galliani, riportate da SempreMilan.it, intervenuto nel corso della presentazione del suo libro “Le Memorie di Adriano G.” su Berlusconi, in derby Milan Inter finito 6-0, la finale di Istanbul e non solo. Il retroscena su Gattuso:

RETROSCENA GATTUSO – «Noi perdiamo la finale di Istanbul, nel calcio si vince o si perde, ma non succede quasi mai che una squadra avanti 3-0 poi perda. Gattuso viene e mi diche che se fosse rimasto al Milan avrebbe sempre vissuto quel dolore. Gli ho detto che era pazzo, lui mi diceva che voleva andare via e così l’ho chiuso nella sala dei trofei finché non ha cambiato idea. L’ho lasciato lì dalle 11 del mattino, all’una gli ho passato dei panini e poi alle 5 del pomeriggio mi ha detto che aveva cambiato idea»

