Rientro e subito partenza Dopo il prestito al Milan e il rientro al Real Madrid per Brahim Diaz potrebbe prospettarsi un clamoroso scenario di mercato:

come riportato da Diarogol, tra il calciatore di Malaga e Carlo Ancelotti non sarebbe sbocciato il feeling giusto. Lo dicono i numeri ed i dati della preparazione pre-stagionale, in cui Diaz è stato usato col contagocce dal tecnico di Reggiolo, lasciando presagire che per lui lo spazio in casa Real sarà ridotto. Da qui il pensiero di Diaz: trasferirsi altrove.

The post Ex Milan, Brahim Diaz via dal Real Madrid? Il clamoroso scenario appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG