Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, l’ex direttore generale del Verbania Pietro Fassoli ha raccontato questo aneddoto su Federico Gatti.

C’è un episodio particolare che vuole ricordare o che ha più a cuore insieme a lui?

«Mi viene in mente un video in cui abbiamo festeggiato la vittoria del campionato nell’ultima partita. A parte i festeggiamenti, ma quando vinci è facile, ci sono diversi ricordi. Lui quell’anno doveva andare alla Cavese, ma era un po’ titubante. Ed è andato senza avvisarmi, e io me la sono un po’ presa. Io gli ho detto: “Tu non devi andare a provare. Perché se vai a provare, alla tua età, in una società di C non ti fanno giocare perché fanno giocare i prestiti. Tu vai lì e non ti calcolano”. Mi avevano chiamato anche altre due squadre di C che volevano vederlo ma io ho detto di no: se lo prendete lo prendete, ma a vedere io non ve lo mando. Abbiamo avuto un po’ di discussione ma alla fine ha capito. Ora mi dice che abbiamo fatto bene a fare così perché era il momento giusto. Nella vita secondo me sono tutti tasselli: se in quel momento fosse andato in Serie C senza fare l’inter-regionale magari non sarebbe riuscito a sfondare. Perché aveva bisogno ancora di apprendere, di farsi un po’ di conoscenza del ruolo perché aveva solo fatto un anno da difensore centrale. Andare in C mi sembrava troppo».

