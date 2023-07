Calciomercato Milan, retroscena Lukaku: il centravanti belga verso il club rossonero? Il clamoroso aneddoto sull’ex Inter

Eddy Veerus, cantante e tifoso nerazzurro, ha svelato questo retroscena su Romelu Lukaku attraverso il suo profilo Twitter. Le sue parole sull’obiettivo del calciomercato Milan.

PAROLE – «Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse: “Hai visto? Lukaku forse va al Milan…” Io: – “Ma dai non credo… non avrebbe senso..” “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre».

