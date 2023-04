Ricorso Juve, il club bianconero ha una strategia precisa per annullare la penalizzazione per il filone delle plusvalenze

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha intenzione di cancellare quel fastidioso -15 in classifica arrivato per il caso plusvalenze. Domani giornata chiave, con il Collegio di Garanzia del CONI che dovrà esprimersi sul ricorso presentato dal club bianconero.

La società, infatti, sostiene che non si potesse riaprire il processo dopo la doppia archiviazione di un anno fa e che le contestazioni per cui è arrivata la condanna sono diverse da quelle contenute nel deferimento originario, impedendo una vera e propria difesa. Inoltre, le lettere Covisoc costituivano di fatto l’inizio dell’azione disciplinare e la mancata acquisizione (poi imposta dal Tar) è una palese violazione del diritto di difesa. Infine, il meno 15 non è proporzionato e nessuno ha dato una vera e propria motivazioni di come si è arrivati a tale numero. E proprio quest’ultimo potrebbe essere il “grimaldello” usato dalla difesa per una situazione intermedia, ossia la più gettonata della vigilia.

