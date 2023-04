Ricorso Juve: la Procura chiede il rinvio alla Corte, il club l’annullamento. TUTTI i dettagli e gli ultimi aggiornamenti dal CONI

Il procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza al Collegio di Garanzia del CONI, ha chiesto il rinvio alla corte d’appello della FIGC per la sentenza di condanna ai danni della Juventus. Il club bianconero, invece, chiede l’annullamento.

PAROLE TAUCER – «Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l’operato della procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissbilità della pronuncia, ma con un’eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della carente´ motivazione temo che effettivamente il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia unacarenza´ da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio, quindi a un rinvio per un nuovo giudizio da parte della Corte».

The post Ricorso Juve: la Procura chiede il rinvio alla Corte, il club l’annullamento. TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG