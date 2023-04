Ricorso Juve, oggi il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sul caso del club bianconero: la situazione

Quest’oggi il Collegio di Garanzia del Coni che affronterà il caso dei 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze alla Juventus.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, si comincia alle 14.30, con la sentenza che potrebbe uscire già in serata, anche se ciò non è affatto scontato. Da una parte legali e consulenti del club e degli altri incolpati, dall’altra il prefetto Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport, che di fatto rappresenterà l’accusa e tutto il lavoro istruttorio condotto in questi mesi dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dai suoi collaboratori. Il Collegio si pronuncerà sulla legittimità di quanto deciso dalla Procura FIGC nei confronti del club bianconero.

L’articolo Ricorso Juve, sentenza già in serata Ecco perchè non è scontato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG