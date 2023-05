Riforma Primavera 1: ecco la posizione della Juventus spiegato dal vice di Montero Sacchini

Al termine di Juve Primavera Roma, il vice di Montero Sacchini si è espresso così sulla possibile riforma del campionato Primavera 1.

RIFORMA CAMPIONATO PRIMAVERA E INNALZAMENTO ETA’ – «Noi abbiamo preso una linea ben chiara, con la Next Gen andiamo da una parte opposta rispetto all’innalzamento dell’età dei Primavera. I ragazzi giovani devono salire, devono puntare alla Next Gen e alla Prima Squadra. E infatti siamo l’unica in cui Italia che ha la seconda squadra».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI SACCHINI POST JUVE ROMA PRIMAVERA

The post Riforma Primavera 1: ecco la posizione della Juventus appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG