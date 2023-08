Tomas Rincon è pronto per iniziare una nuova avventura e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è in partenza per andare al Santos

Lo svincolato centrocampista venezuelano partirà oggi per il Brasile dove firmerà un contratto di un anno e mezzo più opzione per un altro anno nel caso raggiunga il 50% delle presenze

