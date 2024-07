L’esterno olandese dovrebbe aggregarsi al gruppo di Inzaghi il 3 agosto e da allora si tornerà a parlare di rinnovo contrattuale.

La questione del rinnovo del contratto di Denzel Dumfries tiene in sospeso l’ambiente Inter. L’esterno olandese, attualmente in vacanza dopo gli impegni all’Europeo, è di fronte a una decisione importante per il suo futuro. Con un contratto in scadenza nel 2025, Dumfries non ha ancora accettato la proposta di rinnovo presentata dai nerazzurri, una situazione che richiede una risoluzione imminente. Il ritorno del giocatore a Milano, previsto per il 3 agosto, segnerà l’inizio definitivo delle trattative per il suo rinnovo.

L’offerta

L’Inter, fermamente decisa a non aumentare l’ultima offerta presentata al laterale alla fine del 2023, propone un ingaggio annuale incrementato da 2,5 a 4 milioni di euro e l’estensione del contratto fino al 2027. Questi termini corrispondono esattamente a quelli accettati da Dimarco in occasione del suo ultimo rinnovo contrattuale.

Denzel Justus Dumfries

La situazione

L’impasse nelle trattative nacque quando gli agenti di Dumfries richiesero un emolumento annuo superiore ai 5 milioni di euro, richiesta che Marotta e Ausilio respinsero categoricamente. La distanza tra le parti sembrava insormontabile fino a qualche mese fa, ma la situazione sembra lentamente evolvere. Non essendoci state proposte concorrenti di livello paragonabile a quello dell’Inter, e con gli Europei che non hanno alterato in modo significativo il panorama, il calciatore sembra ora incline a considerare il rinnovo con l’Inter; lo riporta il Corriere dello Sport.

