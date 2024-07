Il tecnico nerazzurro ed il suo staff già hanno in mente come alternare i due estremi difensori nel corso della prossima stagione.

La stagione calcistica 2023-2024, quella appena conclusa, è stata testimonianza di una gerarchia ben definita tra i pali dell’Inter: Yann Sommer a difendere la porta nerazzurra come titolare indiscusso ed Emil Audero che ha ricoperto un ruolo minore, limitato a 5 apparizioni sparse tra Champions League e Serie A. Tuttavia, il panorama sembra destinato a mutare nel prossimo campionato.

Yann Sommer

La nuova idea

L’avvicinarsi della scadenza contrattuale di Sommer, unito al suo avanzare dell’età, ha sollecitato la dirigenza a ripensare alle strategie per la posizione di portiere. Il calciatore svizzero, in procinto di compiere 36 anni, si confronta con un contratto in scadenza nel 2026 (2025 più opzione), riducendo le prospettive di lungo termine per la sua presenza in squadra. In aggiunta, la stagione calcistica si prospetta densa e faticosa, con l’Inter impegnata in 5 diverse competizioni che potrebbero tradursi in un massimo di 69 partite. Tali fattori hanno motivato l’acquisto di Josep Martinez dal Genoa con l’idea di instaurare un’alternanza produttiva tra i pali, benché non perfettamente equilibrata. Si prevede l’impiego dello spagnolo in 10-15 incontri: le sue prestazioni in questi faranno capire poi ad Inzaghi ed allo staff tecnico se in futuro potrà essere impiegato da titolare inamovibile.

Il precedente

La situazione non è del tutto inedita. Nella scorsa stagione, l’Inter ha sperimentato una transizione simile tra Samir Handanovic e Andre Onana, con quest’ultimo, promosso dopo le prime 8 giornate di campionato, che ha accumulato ben 41 presenze a fronte delle 16 del suo collega sloveno.

