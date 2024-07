Il giornalista Gian Luca Rossi ha sganciato una bomba relativa all’ex patron del club nerazzurro.

Gian Luca Rossi nel corso di un video rilasciato sul suo canale YouTube ha parlato del non impossibile ritorno di Massimo Moratti al timone dell’Inter. “E’ possibile che in un futuro le strade della famiglia Moratti e quelle dell’Inter possano rincontrarsi? Ieri ho avuto una telefonata di una mezz’ora con Bedy Moratti per segnalarne queste voci, di cui tra l’altro lei era già a conoscenza. Ma, se prima le voci che si spargevano venivano da presunti conoscitori di fonti, ora di questo si parla negli ambienti dell’alta finanza milanese. Vedrete che nelle prossime settimane il nome di Moratti verrà nuovamente accostato all’Inter, ve lo anticipo. Ho detto a Bedy che ora la voce non arriva da tifosi nostalgici, ma da gente che maneggia milioni di euro“.

Sede Inter

L’indizio

“A febbraio, tra l’altro, la famiglia Moratti ha ceduto il 35% della Saras al colosso olandese Vitol e qualcuno dice che la famiglia abbia incassato 600 milioni da questa operazione. Volete sapere cosa mi ha risposto Bedy? Che Massimo è imprevedibile. Ma ci ha tenuto anche a dire che loro, come famiglia, il loro dovere da interisti l’hanno fatto. C’è da considerare comunque che Massimo Moratti l’anno prossimo compirà 80 anni. Avesse 10 anni di meno…”.

L’opinione

“Lo dico prima: non vedo di nuovo Moratti all’Inter. Anche perché, interpretando mezze frasi, non credo che i figli siano interessati, anche solo a provare ad affiancarsi a Oaktree. In ogni caso, vedrete che nelle prossime settimane in tanti parleranno del nome di Moratti accanto a quello di Oaktree in ottica Inter“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG