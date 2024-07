La dirigenza ha mostrato ampiamente di fondare il proprio progetto sui giovani e quindi appare molto difficile che scelga di privarsi definitivamente del giovane.

L’Inter continua ad essere alle prese col dilemma riguardante il futuro di Valentin Carboni: il giovane è un asset decisamente importante ma se si decidesse di trattenerlo si rischierebbe di depauperarlo o arrestare la crescita del giocatore.

Adriano Galliani

La decisione della proprietà

Tuttosport analizza l’argomento e si sbilancia dichiarando che Oaktree considera Carboni un elemento fondamentale per il progetto giovani promosso dall’Inter. Il fondo ritiene che, nonostante l’interessamento di vari club per il giovane attaccante, mantenere il giocatore all’interno della rosa nerazzurra, almeno fino a quando non emergano offerte irrinunciabili, sia la scelta migliore. In campo calcistico, Carboni è visto come un atleta di enorme talento e con un grande margine di crescita. Economicamente, il suo valore è destinato ad aumentare nel tempo, rappresentando una potenziale fonte di guadagno significativa per il club.

Ipotesi per il futuro

La dirigenza dell’Inter, con l’approvazione di Oaktree, sembra orientata verso una soluzione di prestito per Carboni. L’idea è quella di concedere al giocatore la possibilità di accumulare esperienza e minutaggio in una realtà dove possa essere impiegato con continuità. Il Monza, squadra in cui l’argentino ha giocato in tutta la passata stagione dimostrando di poter già dire la sua in Serie A, emerge come destinazione preferenziale. Sembra invece sempre più improbabile un trasferimento di Carboni a titolo definitivo al Marsiglia: la squadra allenata da De Zerbi ha comprato Greenwood in quel ruolo.

