I nerazzurri hanno individuato un difensore centrale brasiliano che gioca in Russia e starebbero riflettendo su un’eventuale trattativa.

L’Inter, sin da quando si è venuti a conoscenza dell’infortunio di Buchanan, è alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino. Il profilo individuato era quello di Juan Cabal dell’Hellas Versona ma la Juventus ha offerto di più; i nerazzurri stanno guardando quindi altrove.

Il profilo

L’ultimo nome fuoriuscito è quello di Robert Renan, giovane promessa del calcio brasiliano di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e al momento in prestito all’Internacional di Porto Alegre. Mancino di soli 21 anni, si sta distinguendo per le sue capacità difensive e la sua duttilità visto che può fare il centrale di una difesa a 4 che il terzino sinistro. Nato nel 2003, il giocatore ha già mostrato caratteristiche tecniche e tattiche al di sopra della norma per un calciatore della sua età, attirando cosi l’attenzione di club di alto profilo come appunto l’Inter.

Dario Baccin

La richiesta

La strada per portare Renan in nerazzurro, tuttavia, non appare priva di ostacoli. Sky Sport ha rivelato che il contratto del calciatore con lo Zenit prevede da una clausola rescissoria dal valore di 26 milioni di euro, una cifra significativa. La richiesta del club russo è però un po’ minore ed ammonta a circa 20 milioni di euro.

Opportunità

L‘Inter però non si fa scoraggiare da tutto ciò: la situazione attuale in Russia potrebbe effettivamente aprire delle porte a negoziazioni meno onerose o che permettano anche formule che non siano un acquisto a titolo definitivo.

