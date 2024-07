C’è ancora molta distanza tra le parti per la trattativa che riguarda il centrocampista francese ma lentamente ci si avvicina.

Il Milan ha fatto dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata il suo primo grande acquisto. Ma l’appetito rossonero sembra essere tutt’altro che appagato. La dirigenza mira a potenziare ulteriormente la squadra, puntando al rafforzamento di ogni reparto. Tra i nomi che circolano con insistenza, Youssouf Fofana, centrocampista francese in forza al Monaco, emerge come un potenziale innesto chiave per il club milanese.

Alvaro Morata

Nuova proposta

Il Milan sembra intenzionato a chiudere l’accordo per Fofana: una nuova offerta è stata presentata al Monaco, come riportato dall’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport. I rossoneri nelle ultime ore hanno presentato una proposta che si attesta sui 12 milioni di euro; il club del Principato, tuttavia, valuta il suo giocatore 18 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore rispetto alla richiesta iniziale di 20 milioni. Nonostante il divario tra domanda e offerta, si respira ottimismo, con entrambe le parti desiderose di trovare una soluzione compromissoria in futuro.

Gli scenari

La negoziazione tra Milan e Monaco prosegue. Il Milan è ottimista riguardo la possibilità di concludere l’affare, forte di un accordo di massima già raggiunto nelle settimane scorse direttamente con il giocatore. Manca ancora un’intesa definitiva sul fronte economico con il Monaco, ma le sensazioni positive lasciano presagire che le resistenze potranno essere superate nei prossimi giorni. L’obiettivo dichiarato è quello di portare Fofana a vestire il rossonero, in un trasferimento che, se andasse in porto, garantirebbe a Fonseca un elemento di spicco per dare ulteriore qualità ma soprattutto sostanza al centrocampo milanista.

