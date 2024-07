L’opinionista Giancarlo Padovan si è interrogato sul nuovo corso del club rossonero sottolineando come anche lo svedese sia cambiato rispetto al passato.

Negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha recentemente espresso la sua opinione sui cambiamenti e le strategie all’interno dei maggiori club italiani, focalizzandosi particolarmente sull’impatto di Zlatan Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo al Milan.

Il cambiamento dell’ex attaccante

Il giornalista sottolinea un contrasto significativo tra l’approccio precedente del Milan sotto la guida tecnica di Pioli e la sua evoluzione con l’arrivo di Fonseca. Mentre con Pioli, la presenza di Ibrahimovic sembrava essere più problematica, sotto la gestione di Fonseca, l’ex giocatore svedese sta trovando un nuovo spazio operativo. Secondo il giornalista, questa sintonia tra Ibrahimovic, Fonseca, e le aspettative della dirigenza sta portando a risultati positivi. Fondamentale è il rispetto e la valutazione che Fonseca ha per Ibrahimovic, non solo valutandolo come figura carismatica ma anche per il suo contributo pratico e decisionale.

Zlatan Ibrahimovic

Sul mercato

Padovan prosegue la sua analisi esaminando le decisioni di mercato influenzate direttamente da Ibrahimovic, in particolare, il rifiuto di ingaggiare Zirkzee, dimostrando la sua fermezza nei principi e la sua capacità decisionale. Sia l’allenatore attuale, sia i nuovi arrivati come Morata hanno scelto il Milan guidati dalla fiducia in Ibrahimovic.

Il difficile compito dello svedese

Tuttavia, l’opinionista non manca di evidenziare una componente delicata nella gestione di Ibrahimovic: la necessità di preparare i tifosi ad un anno che si preannuncia di transizione. L’obiettivo di mantenere competitive le prestazioni sportive pur navigando le acque della sostenibilità economica del club potrebbe essere una sfida ardua.

