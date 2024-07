Il giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua sulla composizione di centrocampo ed attacco dei rossoneri.

Xavier Jacobelli a TMW Radio ha parlato del mercato del Milan e non solo. “Morata mi piace, è un attaccante che nell’ultima stagione ha raggiunto il risultato maggiore di gol della sua carriera. Il Milan però avrà bisogno di un’altra punta. E’ un gran bell’acquisto. Mi auguro che il Milan trovi l’altra punta, ma spero che ci sia spazio per Camarda, che è destinato a Milan Futuro ma visto che si parla molto di valorizzazione dei talenti, mi auguro che possa avere spazio anche in prima squadra, con un inserimento graduale”.

Francesco Camarda

Sul centrocampista

“Samardzic? Ci sono ostacoli legati alla volontà del giocatore, che rimane un elemento pregiato. Ma c’è anche l’intenzione dell’Udinese di cederlo solo alle sue condizioni. Altrimenti resterà in Friuli”. Si pensa che per convincere i friulani servano 20 milioni di euro.

Il futuro della nazionale ed i problemi del calcio italiano

“Il vero problema è che c’è stata l’eliminazione dell’Italia dagli Europei più di 15 giorni fa. Non è anticipando le elezioni al 4 novembre che si risolve la crisi maturata. A settembre ci sono Francia e Israele in Nations League e sarà fondamentale il piazzamento per la griglia del prossimo Mondiale. Non andarci sarebbe un fallimento epocale. Mi pare che il palazzo del calcio stia facendo finta di niente e c’è contrapposizione totale tra la politica e la FIGC, ma non contribuisce a risolvere il problema per ora”.

