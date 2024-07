Il giornalista Ivan Zazzaroni approva la scelta dei rossoneri di acquistare l’attaccante spagnolo.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato così l’acquisto di Alvaro Morata da parte del Milan. “Alvaro Morata è una presenza costante delle ultime sessioni estive di mercato: dove c’era un centravanti da trattare spuntava il suo nome”.

Molto ambito

“La Juve l’ha inseguito e avuto, ripescato e cercato per la terza volta; poi si è mossa l’Inter insieme alla Roma di Mou e adesso il Milan ha fatto centro, quasi per disperazione. Ricordo che la prima esperienza italiana di Morata è stata nel 2014, esattamente dieci anni fa: andava per i 22, giocò un paio di stagioni nella Juve segnando 15 gol in 63 partite. L’ultima, nel 2020, 20 centri in 67 gare, sempre in un biennio bianconero”.

In rossonero

“Per rapporto prezzo-rendimento, Morata – costato i 13,5 milioni della clausola – è tra le scelte migliori possibili. Quanto a compatibilità con Leão, poi, offre notevoli garanzie. Rispetto al suo predecessore nel ruolo, Olivier Giroud, è più tecnico ma meno potente. Personalmente gli avrei preferito solo Lukaku e Sesko, pur se per ragioni diverse”.

Soluzione di compromesso

“Con i chiari di luna del calcio italiano però non si scherza, e il Milan ovviamente non si sottrae al periodo grigionero: il campione d’Europa Morata è un’eccellente soluzione di compromesso, perché naviga tutte le acque, può essere marinaio e corsaro, collega i reparti, sa infilarsi negli spazi giusti (calcio relazionale) e conclude in tanti modi”.

