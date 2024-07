I dirigenti rossoneri vogliono regalare al nuovo tecnico il difensore centrale e il mediano: entrambe le trattative sono a buon punto.

Il Milan guarda già oltre l’arrivo di Alvaro Morata: la settimana prossima potrebbe rivelarsi decisiva per gli ulteriori obiettivi di mercato ma è difficile che Fonseca avrà qualche volto nuovo con sé nella tournée americana.

Strahinja Pavlovic

I due obiettivi

Il focus principale della dirigenza milanista sembra rivolgersi verso Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic. Il tentativo di accelerare le trattative già a partire dalla giornata di domani testimonia la volontà del club di non lasciarsi sfuggire questi talenti. Nonostante gli ostacoli, l’obiettivo rimane quello di portare uno dei due a indossare la maglia del Milan nella prossima tournée americana; solo uno perché Fofana, seppure venisse concluso l’affare col Monaco, avrebbe diritto ad altri giorni di vacanza insieme seguito all’Europeo.

Le trattative

Nonostante le difficoltà logistiche e i tempi ristretti, le trattative si trovano in uno stato piuttosto avanzato, tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, i giocatori avrebbero già manifestato il desiderio di unirsi al progetto milanista. Per il centrocampista il club monegasco chiede 18 milioni ed il Milan ne offerti 6 in meno, piano piano ci si sta avvicinando perché il Monaco non può tirare troppo la corda per via del fatto che il contratto di Fofana scade nel 2025; per il difensore la richiesta è sui 25 milioni e l’offerta di Moncada e soci è di 18-20.

